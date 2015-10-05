حركة حماس تفسد احتفالية لنصر حرب أكتوبر بغزة وتعتقل المشاركين فيها

هاجمت عناصر الأمن الداخلى التابع لحركة حماس المشاركين فى إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة فى قطاع غزة عقب تجمعهم أمام ديوان آل الشوبكى والتوجه لمقبرة شهداء العرب والمصريين، واعتقلت حماس عشرات المشاركين من بينهم أعضاء فى حركة فتح وصحفيين.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ”اليوم السابع” مساء اليوم الاثنين، أن الأمن الداخلى لحركة حماس اعتدى على الصحفيين الذين حضروا لتغطية هذه الفعالية وقاموا بمصادرة هواتفهم الشخصية وكاميراتهم جميعا، واعتقال كلا من الصحفيين ( عمر بشير -رامى عبيد - على جحجوح - محمد أبو نحل - أحمد الفيومى ) لدى قسم المباحث الجنائية.

وأصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيانا شجبت واستنكرت إجراءات شرطة حماس غير القانونية من اعتقال للصحفيين.