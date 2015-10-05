سرقة سيارة وكيل النيابة الإدارية بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة كشف واقعة سرقة سيارة وكيل النيابة الإدارية من أمام منزله، وتلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز بنها بحضور "م . م "، وكيل النائب العام ومقيم برج التوفيقية بشارع برج المستشارين بجوار كوبرى الفحص – دائرة المركز لتقديم مذكرة مفادها سرقة السيارة رقم 6346 ق ن ص ماركة شيفروليه أفيو فضى اللون شاسيه رقم 43959 موتور رقم 133030434 الخاصه بزوجته "ن ق"، وكيل النيابة الإدارية ببنها من أمام منزله.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء عرفة حمزة، تم اتخاذ إجراءات النشر عن السيارة فى حينه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وضبط السيارة المبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22733 جنح مركز بنها لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.