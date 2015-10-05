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تحذير.. الكورتيزون يوقف نمو حديثى الولادة

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تحذير.. الكورتيزون يوقف نمو حديثى الولادة تحذير.. الكورتيزون يوقف نمو حديثى الولادة
حذرت دراسة علمية من استخدام أدوية الربو على المدى الطويل التى تعتمد فى تكوينها على الكورتيزون، حيث إنها يمكن أن تؤدى إلى انخفاض معدل النمو للأطفال الرضع.

وأوضح الباحثون من جامعة فنلندا ومستشفى جامعة كوبيو، أن أدوية الربو التى تتكون من الكورتيزون لها تأثير خطير على طول ووزن الأطفال حديثى الولادة.

وأشار الباحثون إلى أن بخاخات الكورتيزون هى شكل من أشكال الأدوية المستخدمة لمنع أعراض الربو عن طريق منع الخلايا فى الجهاز التنفسى من إفراز بعض المواد المسببة للأعراض.

وتوصى المبادئ التوجيهية بضرورة أن تُعامل حالات الربو عند حديثى الولادة بموسعات الشعب الهوائية قصيرة المفعول أو كورس قصير من الكورتيزون عن طريق الفم.

ووجد الباحثون نتائج خطيرة، حيث أفادوا بأن كثيرا من الأشخاص يستخدمون هذه البخاخات أكثر من اللازم وهو أمر خطير للأطفال حديثى الولادة ويؤثر عليهم بالسلب.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن هناك 6.8 مليون طفل فى الولايات المتحدة يعانون من الربو، وفى عام 2012 كان حوالى 5.4٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 سنوات يعانون من الربو.

وأضاف الباحثون أن استخدام الكورتيزون يوقف نمو حديثى الولادة بصورة كبيرة مع العلاج طويل الأجل، وخاصة للأطفال الاقل من سنتين.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

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