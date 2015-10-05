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دراسة: الموبايل يضر العلاقة الزوجية ويسبب الاكتئاب والغيرة

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دراسة: الموبايل يضر العلاقة الزوجية ويسبب الاكتئاب والغيرة دراسة: الموبايل يضر العلاقة الزوجية ويسبب الاكتئاب والغيرة
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث افادت أن استخدام الموبايل أثناء وجود شريك الحياة يؤثر علي العلاقة العاطفية ويسبب الاكتئاب.

وأوضح البروفيسور جيمس روبرتس من جامعة بايلور، عبر الدراسة التي شملت علي أكثر من 453 شخص من البالغين في الولايات المتحدة أن استخدام الهواتف المحمولة له تأثير سلبي جداً علي العلاقة العاطفية.

واشارت الدراسة إلى حالات استخدام الهاتف المحمول التى أكد الرجال والنساء على تأثيرها السلبى على العلاقة العاطفية، ومنها الغيرة من تفحص شريك الحياة للموبايل وقت الجلوس واللقاء والتمسك به دائما وعدم التخلى عنه مطلقا وفحصه والنظر اليه عند الحديث مما يتسبب فى قطع الحديث والتواصل فجأة بين الشريكين .

ووجد الباحثون أن إدمان فحص الهاتف المحمول ووسائل الاعلام الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر والانستجرام والواتس آب، يؤثر بالسلب علي العلاقة العاطفية ويسبب ظهور العديد من الصراعات والمشاكل بين الزوجين.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن التفحص الدوري للهاتف المحمول يسبب انخفاض مستوي الرضا عن الحياة والاكتئاب.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبي الامريكي “Medical News Today”.
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