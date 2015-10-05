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للرجال.. لا يوجد مستحضر طبى قادر على زيادة حجم العضو الذكرى

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للرجال.. لا يوجد مستحضر طبى قادر على زيادة حجم العضو الذكرى للرجال.. لا يوجد مستحضر طبى قادر على زيادة حجم العضو الذكرى
مع انتشار وسائل الدعاية والإعلان على مستوى العالم، زاد فى المقابل حجم المنتجات مجهولة المصدر التى يتم تداولها دون وصفات طبية.

من أهمها المنتجات الطبية التى تقدم لأصحابها حلولا سحرية وخيالية لأمراضهم أو لعلاج عيوبا جمالية بأجسادهم.

من أهم تلك المنتجات هو ما أرسل أحد القراء يسأل عنه وهى العلاجات التى يروج إلى كونها قادرة على زيادة حجم العضو الذكرى، ويسال عن فاعلية تلك المستحضرات ؟

يجيب عن سؤاله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله.

يبدأ حامد حديثه محذرا بشدة من الانسياق خلف تلك الدعاية الكاذبة، والتى انتشرت للأسف بصورة ملحوظة فى السنوات الأخيرة وأقبل آلاف الرجال على مستوى العالم على استخدامها.

فيما يؤكد حامد أن جميع تلك المنتجات وسواء كانت أقراص تؤخذ عن طريق الفم، أو دهانات موضعية، لا تندرج تحت قائمة العلاجات المصرح بتداولها وجميعها مجهولة المصدر.

فلا يوجد علميا ما يسمى بتكبير العضو الذكرى، فالقضيب شأنه شأن أى عضو آخر فى جسم الإنسان، لا يمكن تكبير حجمه بالعلاجات الموضعية أو اقراص الدواء.

كما يؤدى استخدام تلك المنتجات إلى تعرض الرجل للعديد من المشاكل الصحية، تبدأ بالتهابات بشرة القضيب فى حالة استخدام الأنواع الموضعية وتصل إلى الأمراض العضوية فى حالة تناول أقراص الفم، كما تؤثر جميعها سلبا على القدرة الجنسية للرجال.
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