احترس من المجسمة وال3 d .. شاشة التليفزيون فيها عمى وحرقان عين

شاشات التليفزيون أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض وأعراض مرضية خطيرة فى العقود الست الأخيرة، إن لم تكن منفردة سبب فى إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض، نتيجة تغير عاداته اليومية وفقا لتلك الساحرة الملونة، ما خلف زيادة نسب الإصابة بالسمنة الموضعية، وأمراض العظام والعيون.

ولذا لا يتوقف الأطباء عن التحذير من أضرار التعرض المستمر للشاشات الصغيرة، إلا أن ما أكد عليه الدكتور محمد عزيز أخصائى أمراض العيون والرمد، أن المستحدثات من أنواع الشاشات المسطحة وال lcd أو ال 3d المجسمة، ضاعفت وبشدة من الأضرار الصحية للشاشات الملونة على العيون بشكل خاص. وتابع أخصائى العيون حديثة عن أضرار الشاشات المسطحة والمجسمة موضحا أن تصميماتها التكنولوجية، جبر العين على تقليل حركات الرمش الدائم، ما يؤدى بسهولة للإصابة بجفاف العين، وحرقتها، والتهابها، وإرهاقها، وهو ما يفسر إصابة البعض بحالة من احتقان العين فور الانتهاء من مشاهدة فيلم مجسم.

وبالإضافة للأضرار الخطيرة السابقة، فقد أوضح عزيز أن تلك الشاشات المجسمة والمسطحة لا تحافظ على البصر، بل تضعف من حدته تدريجيا تبعا لدرجة تقسيم الشاشة ووضوحها، ولذا ينصح الأخصائى بضرورة الابتعاد ما لا يقل عن المترين عن الشاشة أثناء المشاهدة، كما أن ارتداء نظارات النظر والحفظ إجراء ضرورى عند المشاهدة، وكذلك على الشخص الحرص على تحريك عينيه والرمش بكثرة طوال أوقات المشاهدة، مع عدم التركير على الشاشة بالعين بشكل متواصل دون تغيير حركة العين والرؤية، مع عدم الإسراف فى مشاهدة التليفزيون وإرهاق العين بعدها بالنظر فى الموبيل والكتب.