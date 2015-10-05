بيع مخطوطات سيناريو “المواطن كين” مقابل 102 ألف دولار

بيعت المخطوطات الشخصية التي كتبها أورسن ويلز لفيلم “المواطن كين” في مزاد علني مقابل أكثر من 102 ألف دولار.

وعرضت دار “بروفايلز إن هيستوري” للمزادات المخطوطات الثلاث لسيناريو الفيلم في ولاية كاليفورنيا. وتلقي نصوص السيناريو الضوء على تطور العمل السينمائي الكلاسيكي الذي يعتبر أفضل فيلم في تاريخ السينما الأمريكية.

وقالت “بي بي سي” إن بائع المخطوطات كان صديقا حميما لويلز الذي توفي عام 1985.

وبيعت المسودة الأولى الأصلية للفيلم في وقت سابق مقابل 32 ألف دولار، وكتبها في عام 1940 هيرمان مانكيفيتش الذي كان يعمل مع ويلز في السينما. وكان ويلز في الخامسة والعشرين حين أخرج فيلم “المواطن كين” وقام بدور البطولة فيه عام 1941.

ويروي الفيلم قصة صعود وسقوط إمبراطور في صناعة النشر.

> وقال جوزيف مادالينا الذي يملك دار بروفايلز للمزادات “إن الكثير مما كُتب عن المواطن كين غير دقيق وإننا ما زلنا لا نعرف سبب الثغرات الموجودة في القصة لعدم وجود مراجع لدى أحد”.

وأضاف أن بيع المخطوطات يتسم بأهمية لدراسة الفيلم لأنها تتضمن القصة كاملة. بالإضافة الى المخطوطات بيعت في المزاد مقابل 20480 دولار وثيقة مطبوعة تتضمن ملاحظات سينمائية إخراجية كتبها ويلز بخط يده عن مقترح لإنتاج الفيلم تلفزيونيا في الخمسينات.