بالصور.. افتتاح معرض للفنان التشكيلي ناصر ياسين بأسوان

افتتح محمد إدريس نجيب وكيل وزارة الثقافة بأسوان معرض فني للفنان التشكيلي ناصر ياسين من ذوي الإعاقة بقاعة حسن فخر الدين بقصر ثقافة أسوان.

وقال محمد إدريس إن المعرض يستمر لمدة 10 أيام، و أن الفنان ناصر ياسين يمتلك موهبة فى الرسم ويتحدى إعاقته الجسدية ويرسم العديد من الأعمال الفنية التي تلقى إعجاب الجميع.

و أشار الفنان ناصر ياسين أن المعرض يضم 40 لوحة فنية متنوعة منها لوحات فنية عن الطبيعة الأسوانية، من بينها صورة للواء مصطفى يسري محافظ أسوان والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويذكر أن الفنان ناصر ياسين حاصل علي دبلوم زخرفة و إعلان، و يعمل مدرس للتربية الفنية بادارة كوم أمبو التعليمية، وسبق له أن شارك في العديد من المسابقات الفنية المحلية بالمحافظة.