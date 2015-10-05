عضو مجلس إدارة الأهلي لـ في الجول: نفذنا المطلوب وسنرحل في هدوء لو أراد الجميع ذلك

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن مجلس الأهلي لا يمانع أبدا في الرحيل بهدوء عن النادي في حالة أراد الجميع ذلك.

الأهلي خسر ذهابا وإيابا أمام أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية ليودع البطولة.

لينهي الأهلي موسمه بلا بطولات بعد خسارة لقبي الدوري والكأس.

وتحدث عماد وحيد لـFilGoal.com قائلا: "مجلس الإدارة يستوعب المرحلة التي وصل إليها قطاع الكرة. وبالتأكيد التغيير مطلوب. ليس بسبب تقصير من أي شخص ولكن مع وجود عدم توفيق للجهاز يستوجب تدخل المجلس بقرارات لصالح النادي".

وأضاف "نفذنا كل ما طُلب مننا. عندما قيل إن المجلس ليس لدية رؤية جيدة بعالم كرة القدم تم الاتفاق لإسناد المهمة إلى أشخاص لها رؤية واسعة في المجال مثل علاء عبد الصادق وعبد العزيز عبد الشافي ووليد صلاح الدين وغيرهم".

وأستكمل حديثه قائلا: "المجلس لبى كل احتياجات الفريق. من صرف العديد من الأموال وجلب صفقات من العيار الثقيل لأجل تحقيق النجاحات".

وعن المطالب برحيل مجلس إدارة الأهلي أوضح عماد وحيد لـFilGoal.com: "لو الجميع يرى بأن المجلس بالكامل فشل في مهمته وأراد الجميع رحيلنا. سنرحل في هدوء".

وأتم "نحن نحب الأهلي ولا نريد أي مصلحة شخصية. نريد فقط مصلحة الأهلي".