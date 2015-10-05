مدرب الأهلي - فييرا لـ في الجول: الجماهير هي سبب طرح أسمي .. ولكن

كيف استقبل البرتغالي مانويل جوزيه هزيمة الأهلي الثقيلة ضد أورلاندو بايرتس؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه المخضرم جوزيه.

الأهلي خسر ذهابا وإيابا أمام أورلاندو بايرتس ليودع كأس الكونفدرالية ويفشل في الحفاظ على لقبه.

لينتهي موسم الأهلي بدون أي بطولات بعدما خسر لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "أزمة الأهلي" يتحدث من خلالها مع خبراء الكرة المصرية من لاعبين ومدربين ومحللين عن أسباب أزمة الأهلي.

وكانت البداية مع أحمد حسن الذي كشف عن 3 أشياء هي السبب في أزمة الأهلي. (طالع التفاصيل).

وتحدث FilGoal.com مع مانويل جوزيه الذي لم يرغب في الحديث طويلا واكتفى بكلمات محددة عن الأهلي.

وقال جوزيه: "لا أريد أن أتحدث عن الأهلي. هذا ليس الأهلي".

وأضاف "هذا ليس النادي الأهلي الذي أعرفه ولم أرى الأهلي طوال حياته بهذا الشكل".

وأتم في حديثه مع FilGoal.com "حزين جدا. هذا ليس الأهلي".