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قناة جزائرية: القاعدة تعلن مقتل الإرهابى الجزائرى مختار بلمختار

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قناة جزائرية: القاعدة تعلن مقتل الإرهابى الجزائرى مختار بلمختار قناة جزائرية: القاعدة تعلن مقتل الإرهابى الجزائرى مختار بلمختار
أذاع تلفزيون "النهار" الجزائرى فى نبأ عاجل له اليوم الاثنين أن تنظيم القاعدة الإرهابى أعلن عن مقتل الإرهابى الجزائرى مختار بلمختار وذلك فى مقطع تم نشره.

وقال التلفزيون إن التنظيم الإرهابى لم يوضح ظروف مقتل مختار بلمختار إلا أن حسان عبد الرؤوف المتحدث باسم القاعدة أعلن فى مقطع الفيديو الذى تم نشره عن مقتل الإرهابى .

وكان مختار بلمختار "أبو العباس خالد" قياديا فى عدد من التنظيمات المتطرفة العاملة فى شمال إفريقيا، حيث كان أميرا لكل من منطقة الصحراء فى "الجماعة الإسلامية المسلحة" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي" إضافة إلى كونه مؤسسا لكتيبة "الموقعون بالدماء".

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