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أردوغان: أنفقنا 15 مليار دولار على اللاجئين.. وانضمامنا لأوربا خيار استراتيجى

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أردوغان: أنفقنا 15 مليار دولار على اللاجئين.. وانضمامنا لأوربا خيار استراتيجى أردوغان: أنفقنا 15 مليار دولار على اللاجئين.. وانضمامنا لأوربا خيار استراتيجى
قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل فتح أبوابها أمام طالبى اللجوء، مضيفا:" انفقنا 15 مليار دولار على اللاجئين حتى الآن".

وأكد أرودغان فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس المجلس الأوربى، أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربى لا يزال خياراً استراتيجياً بالنسبة لتركيا، لافتاً إلى أن بلاده تسعى إلى تعميق الحوار مع الاتحاد الأوربى فى ظل الأزمات المطلة على المنطقة.

بدوره أعرب رئيس المجلس الأوربى، عن انزعاجه من انتهاك الطائرات الروسية للمجال الجوى التركى، مؤكداً أن الاتحاد بحاجة إلى مساعدة تركيا لحل ملف طالبى اللجوء، وأن دعم روسيا للاسد وقصفها للمعارضة لا يؤدى لحل الأزمة بل يؤججها.
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