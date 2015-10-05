السبسى :ناقشت مع "السيسى" مكافحة الإرهاب والأوضاع العربية الراهنة

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن مشروعه الرئاسي يتمثل في تكريس الديمقراطية في البلاد ولم شمل التوانسة بين اليمين واليسار بدون تمييز أو أقصاء.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أجراها معه علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والتى أشاد فيها الرئيس التونسي بالزيارة التاريخية التى يقوم بها حاليا لمصر مؤكدا انه كان من واجبه زيارة هذا البلد لان أخر رئيس تونسي زار مصر منذ نصف قرن وأخر رئيس مصرى زار تونس منذ 53 عاما....مشيرا إلى أنه كان لابد من توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وثمن الرئيس التونسي غاليا لقاء قمته بالرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تبادل معه وجهات النظر و المسائل التي تهم البلدين وكذلك مختلف القضايا على الساحة العربية والإقليمية والدولية.

وقال الرئيس التونسي أن مباحثاته مع الرئيس السيسي كانت مفيدة حيث تم التطرق إلى كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وخصوصا الأوضاع التى تهم جيراننا في ليبيا والأخطار التى يمثلها تنظيم داعش الإرهابي على ليبيا وتونس

>وأيضا مصر.

وأعرب السبسي عن سعادته للاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي والذى وصفه بالرجل المتفاهم والذى يعلم جيدا معالجة كافة الأمور بحكمه، مؤكدا أن المباحثات كانت صريحة وشاملة تم خلالها التطرق إلى كافة المواضيع على الساحة الأقليمية والدولية.

وأكد أن قمته مع السيسى ستعود بالفائدة على الشعبين التونسى والمصرى فى أسرع وقت ممكن.

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