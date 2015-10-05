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سلطنة عمان تستعد لانتخابات مجلس الشورى 25 أكتوبر

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سلطنة عمان تستعد لانتخابات مجلس الشورى 25 أكتوبر سلطنة عمان تستعد لانتخابات مجلس الشورى 25 أكتوبر
ثمن حمود بن فيصل البوسعيدى، وزير الداخلية العمانى، دور اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، لممارسة مهامها الإشرافية والرقابية المناطة بها فى انتخابات الفترة الثامنة.

وأطلع البوسعيدى خلال لقائه أمس الشيخ خالد بن راشد المنورى نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس اللجنة وأعضاءها، على الاستعدادات التى تتكثف حاليا مع اقتراب موعد الانتخابات التى تجرى يوم الأحد 25 أكتوبر الجارى، فى 107 مراكز انتخابية تتوزع على جميع ولايات السلطنة.

وأثنى رئيس اللجنة العليا للانتخابات على الجهود، لإنجاح هذا الحدث الوطنى، وعلى تسخير كافة الإمكانات والطاقات، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة والارتقاء بالعملية الانتخابية إلى مستوى كل الطموحات والتطلعات.

وتضع اللجان التنظيمية ولجان التصويت والفرز فى الولايات حاليا اللمسات الأخيرة لتحضيراتها التنظيمية والتقنية، وتتابع تجهيز مراكز الانتخاب بكل ما تحتاج إليه فى مقارها واستلامها من وزارة التربية والتعليم، حيث تجرى الانتخابات فى المدارس التى تنشغل بالدوام المدرسى حاليا.

وتشهد ولايات السلطنة هذه الأيام، حراكا مجتمعيا واسعا بين المرشحين الـ596، والناخبين الذين تجاوز عددهم 600 ألف ناخب وناخبة، فى إطار بلورة الأولويات والاضطلاع بالمسؤوليات المتبادلة والتفكير فى الرؤى، قبل الانطلاق إلى الاختيار الذى يفترض أن ينتقى أفضل الكفاءات من أجل إيصالها إلى قبة مجلس الشورى.

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