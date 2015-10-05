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اغتيال عنصر أمنى بمدينة إجدابيا الليبية من قبل مسلحين مجهولين

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اغتيال عنصر أمنى بمدينة إجدابيا الليبية من قبل مسلحين مجهولين اغتيال عنصر أمنى بمدينة إجدابيا الليبية من قبل مسلحين مجهولين
اغتال مسلحون مجهولون أحد عناصر الأمن الداخلى بمدينة إجدابيا الليبية بإطلاق النار عليه أمام منزله، وقال مصدر أمنى اليوم الاثنين إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اغتالوا أحد عناصر الأمن الداخلى بمدينة إجدابيا يدعى ناصر الزوى بإطلاق النار عليه أمام منزله قرب مدرسة طارق بن زياد فى المدينة، مما أدى إلى مقتله فى الحال.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل جثمان الزوى إلى مستشفى المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، يذكر أن إجدابيا تشهد سلسلة من الاغتيالات، آخرها كان اغتيال آمر سرية التوحيد بالكتيبة 302 التابعة للجيش الليبى ومرافق له، وسط المدينة.

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