اللجنة الرئيسية لمهرجان مسقط 2016 تستعرض الاستعدادات وأهم الفعاليات

عقدت اللجنة الرئيسية لمهرجان مسقط 2016 اجتماعها الأول برئاسة المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء من مسئولى البلدية والجهات الحكومية المعنية ورؤساء اللجان، حيث أقرت اللجنة موعد إقامة الدورة المقبلة من مهرجان مسقط 2016 لتكون خلال الفترة من 14 يناير حتى 13 فبراير تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسى للمدارس والمؤسسات التعليمية والأكاديمية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التصور المرفوع من اللجنة التحضيرية للمهرجان الذى تضمن أهم الفعاليات والبرامج التى ستحتضنها الدورة المقبلة، والتى تم اختيارها بعناية لتتناسب وتطلعات مختلف شرائح المجتمع وفئاتهم العمرية.

وسيقام المهرجان فى حديقتى النسيم والعامرات العامتين، بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى كشاطئ الحيل بالسيب والجمعية العمانية للسيارات وغيرها من المواقع، كما ستشهد الدورة المقبلة من المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة التى يراعى فيها الجانب الترفيهى والثقافى والفنى والتوعوى والرياضى والتسوقي من خلال المعارض الاستهلاكية والتجارية، بالإضافة إلى القرية التراثية بمختلف بيئاتها التى تجسد فى مضامينها قيم المجتمع العمانى وموروثه الحضارى والثقافى، إلى جانب طواف عمان فى دورته السابعة، والفعاليات الرياضية والفعاليات المخصصة للأسرة والطفل، ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والخاصة.

كما اعتمدت اللجنة الموازنة العامة للمهرجان فى دورته المقبلة، إلى جانب مناقشة المناقصات التى تم طرحها وإرساؤها والمناقصات قيد الإجراء والمعاد طرحها.

وأكدت اللجنة أهمية مهرجان مسقط فى إبراز السلطنة كوجهة سياحية وتعريف الجمهور الزائر بقيم وموروث المجتمع العمانى، من خلال تظافر جهود مختلف الجهات المعنية والمختصة.