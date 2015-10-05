دعوى خلع لزوجة مصابة بالسرطان عايرها زوجها بمرضها

أقامت الزوجة الثلاثينية "دينا.ف" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها "شكرى.ع" وطالبت فيها بالانفصال عنه بعد أن تخلى عنها بسبب إصابتها بمرض السرطان.. وعايرها بما أصابها، ولم يراع حالتها الصحية وطالب بحقه الشرعى بالزواج لعلة مرضها.

وصرحت الزوجة بدعواها، التى حملت رقم 8658 لسنة 2015: لم أتصور أن من يحمل كتاب الله فى صدره سيكون بتلك القسوة ولا يراعى تعاليم دينه إلا فيما يخص حقوقه الشرعية.

وأكملت "دينا" تحكى معاناتها مع زوجها: طوال 6 سنوات عشت فيها معه كنت مثال الزوجة، التى تطيع زوجها ولا تخالفه تركت عملى لرفضه الاختلاط رغم أنه منفتح فى علاقته مع السيدات.

وتابعت: ظهرت لى قلة أصله عندما تمكن منى السرطان ووقتها أدركت أنه بالمعنى الشعبى "خدنى لحم" وعندما مرضت فضل أن يبحث عن حقوقه الشرعية، ووصل تشدده بعدم مراعاته حالتى النفسية بسبب تساقط شعرى وأصبحت حياتى معه لا تستحق أن تعاش، وأدركت إذا كان قد كتب على الموت فلا يجب أن أموت معه فيكفى ما ضعيت معه من سنوات، وأخذت أولادى وتركت له المنزل، وأقمت الدعوى بعد رفضه تركى بالمعروف.