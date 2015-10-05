تجديد حبس عاطلين وربة منزل لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين بالخانكة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، حبس عاطلين وربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين والحشيش بمدينة الخانكة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد حمادة عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بضبط كل من "سيد.م" عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 38 جرامًا وسيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 60 جنيهًا وهاتف محمول، و"إبراهيم.س" 39 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 38 جرامًا ومبلغ مالى 1600 جنيه وهاتف محمول، و"نفيسة.ج" 27 سنة ربة منزل وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 90 جرامًا ومبلغ مالى 2200 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، تحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام لنيابات شمال بنها، وجدد قاضى المعارضات حبسهم، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.