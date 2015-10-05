ديابالا ينتقد دفاع يوفنتوس

شدد باولو ديبالا نجم يوفنتوس الأرجنتيني على أن فريقه لابد أن يتحسن دفاعيا بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

ديبالا سجل هدفا وقاد يوفنتوس للفوز على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقال ديبلا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على بولونيا في الدوري: "نحن بحاجة لاستمرار العمل الجاد والتحسن في الشق الدفاعي، لأننا لا يمكن أن نتلقى في كل مباراة هدفا من أول هجمة تذهب على مرمانا".

وأضاف "نجحنا في الرد سريعا وبشكل قوي أمام بولونيا بإحراز هدف التعادل ثم الضغط في الشوط الثاني لتسجيل الأهداف دون منحهم الفرصة للهجوم عليها".

وعن مشاركته بشكل أساسي خلال اللقاء، قال لاعب باليرمو السابق: "إنه اختيار المدرب، هو الذي يقرر من يلعب بشكل أساسي ومن يجلس احتياطيا، وكلاعبين، لا نريد سوى تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز دون النظر لمن سيسجلها".

ويحتل يوفنتوس المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، ومتخلفا عن فيورنتينا صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.