في الجول يكشف تفاصيل اجتماع فيريرا مع مرتضى منصور

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بحضور إسماعيل يوسف مدير الكرة والثلاثي الأجنبي في الجهاز الفني للفريق. ويكشف FilGoal.com تفاصيل ما حدث.

الزمالك خرج من نصف نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة ذهابا من النجم الساحلي 5-1 والفوز إيابا 3-0.

لينهي موسمه متوجا بالثنائي المحلية بعد التتويج بالدوري والكأس على حساب الأهلي. ويقف مشواره الإفريقي عند الدور نصف النهائي بسبب النجم الساحلي.

وبعد الخروج من الكونفدرالية شهدت الزمالك العديد من المشاهد فخرج باسم مرسي مهاجم الفريق ليؤكد رحيله في يناير وقرر الزمالك إيقاف علي جبر وباسم مرسي بقرار من مرتضى منصور.

ولحل كل تلك الأمور قبل الاستعداد لمباراة السوبر ضد الأهلي عقد مرتضى منصور اجتماعا مع فيريرا.

وعلم FilGoal.com إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد لفيريرا عدم وجود أي مشاكل أو أزمات في الفريق أو الإدارة أو الجهاز الفني.

موضحا له دعمه الكامل له في مواصلة المشوار والتتويج بكأس السوبر على حساب الأهلي.

كما أكد مرتضى منصور لفيريرا بحضور إسماعيل يوسف تنفيذ أي طلبات يطلبها الجهاز الفني للفريق في أي وقت حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقرر 15 أكتوبر في الإمارات.