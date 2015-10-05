أبو تريكة: الجميع أخطأ في حق الأهلي.. ليس هذا ما تعلمناه

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل إن "الجميع أخطأ في حق النادي الأهلي وليس هذا ما تعلمناه داخل النادي".

الأهلي ودع الكونفدرالية بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام أورلاندو بايرتس.

لينتهي موسم الأهلي بلا بطولات بعد خسارة لقبي الدوري والكأس.

وعلق أبو تريكة عبر حسابة الرسمي عقب المباراة مباشرة على الخروج من الكونفدرالية. (طالع التفاصيل).

قبل أن يعود وينتقد أشخاص "حاليين وسابقين في الأهلي".

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تعلمنا في الأهلي أن تقدم وجهة نظرك في الغرف المغلقة وليست على الملا".

وأضاف "الجميع أخطأ في حق الأهلي. نحن نحب النادي وليس أشخاص".