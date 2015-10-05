مدرس بيلا بكفر الشيخ يفض إضرابه عن الطعام وينتظر نتائج التحقيقات

فض عصام عبد العزيز رخا، معلم اللغة الإنجليزية، إضرابه عن الطعام الذى استمر أربعة أيام بمستشفى بيلا المركزى، للمطالبة بعودته لمدرسته بيلا الثانوية للبنات، وينتظر رخا نتائج التحقيقات التى أجريت فى الشئون القانونية بالمحافظة، وبمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ التى سيتم الإعلان عنها .

وعلى جانب آخر، قال أحمد الشربينى، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ، إنه على تواصل مستمر مع الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ فى محاولة لإنهاء أزمة المعلم.

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