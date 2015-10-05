محافظ الدقهلية يوقف 4 موظفين بالوحدة المحلية ببسنديلة عن العمل ثلاثة شهور

أصدر حسام الدين أمام محافظ الدقهلية القرار رقم 578 لسنة 2015 بإيقاف أربعة من العاملين بالوحدة المحلية ببسنديلة ثلاثة اشهر لحين انتهاء التحقيق معهم فى عدد من المخالفات، حيث صدر القرار بإيقاف كلا من محمد عبد الحكيم محمد رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببسنديله و محمد أحمد عباس معوض رئيس جمعية بسنديله الزراعية و ابراهيم محمد مجاهد إ براهيم فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية ورشدي عبد العزيز رمضان فنى شؤن هندسيه ايضا بنفس الوحدة.

كما الزم مركز بلقاس بعرض الأمر على المحكمة التأديبية طبقا للمادة 60 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 18 لسنة 2015 .

كما الزم كل الجهات الإدارية بنفيذ القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.