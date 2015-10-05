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بالصور..رئيس شركة النيل لتسويق البترول يتفقد محطات بنزين الأقصر

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بالصور..رئيس شركة النيل لتسويق البترول يتفقد محطات بنزين الأقصر بالصور..رئيس شركة النيل لتسويق البترول يتفقد محطات بنزين الأقصر
قام المهندس عمرو الكعكى، رئيس شركة النيل لتسويق البترول، بتفقد عدد من محطات تموين الوقود بمحافظة الأقصر، للتأكد من توافر السولار والبنزين وانتظام واستقرار مشحونات المنتجات البترولية التى تضخ فى محطات تموين الوقود بالمحافظة.

ورافق رئيس شركة النيل لتسويق البترول، خلال جولته التفقدية فى محطات تموين الوقود، كل من وكيل وزارة بالمحافظة عبد المنعم السباعى، ومدير عام التسويق بشركة النيل المهندس أسامة الجيزاوى، ومدير عام المبيعات بشركة النيل أشرف الكردى، ومدير مبيعات شركة النيل لمنطقة الأقصر أحمد عبدالوارث، ومدير إدارة التجارة الداخلية بالأقصر عبدالله فؤاد.

وشملت جولة رئيس شركة النيل لتسويق البترول، تفقد عدد من محطات تموين الوقود فى مناطق جزيرة العوامية والجولى فيل والسلخانة والكرنك وأبو الجود والمطار والسيد يوسف والمدامود والعوابد والحبيل والبغدادى والبياضية وأرمنت والقرنة.

وقال المهندس عمرو الكعكى، إن زيارته جاءت للمتابعة الميدانية على الطبيعة للتأكد من توافر المنتجات البترولية فى السوق المحلى وانتظام ضخها فى محطات تموين الوقود بالأقصر طبقا لتعليمات وتكليف من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على مفتشى التموين لإحكام الرقابة على المحطات وتحرير المخالفات للمحطات التى تقوم بالبيع فى السوق السوداء.

وأكد الكعكى، أن المتابعة الميدانية لمحطات تموين الوقود بالمحافظة، أظهرت أن المنتجات البترولية متوفرة بكافة المحطات، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار فى ضخ كميات متزايدة خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين شركات النيل ومصر للبترول والتعاون، وذلك بسبب طبيعة المحافظة السياحية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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