طلاب 3 مدارس بحلايب يمتنعون عن الانتظام فى الدراسة بسبب نقص المدرسين

قالت مصادر قبلية من مدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، إن عددا كبيرا من طلاب ثلاث مدارس بالمدينة امتنعوا عن الدخول للمدارس، بسبب عدم وجود مدرسى مواد مختلفة بالمدارس الثلاث.

وأكدت المصادر أن أولياء الأمور طالبوا وزير التربية والتعليم واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بسرعة التدخل وسد العجز للمدرسين للانتظام فى الدراسة.

وأوضحت المصادر، أن شيوخ القبائل فى جنوب البحر الأحمر متضامنين مع التلاميذ، موضحا أن العجز فى مدرسى المواد العلمية واللغة العربية.

فيما أشارت المدارس إلى أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أمر بتشكيل لجنة لفحص أزمة غياب المدرسين ونقصهم فى مدارس حلايب بعد وصول تقرير يؤكد نسب الغياب بالمنطقة.