"مباشر من الأقصر": المحافظة تستعد بـ173 مقرا انتخابيا و274 لجنة فرعية

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" ما ورد فى عدد شهر أكتوبر من صحيفة "مباشر من الأقصر" وجاء أبرز ما فيها:

تقرير حول استعداد محافظة الأقصر بـ173 مقرا انتخابيا و274 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين، وصرف 64 مليون جنيه لاستكمال تعويضات المواطنين المتضررين من تطوير الكورنيش وطريق الكباش، وبدأ رحلة البحث عن نفرتيتى.. والأنظار العالمية تتابع الكشف الأثرى والتاريخى الجديد .

وأبرزت "مباشر من الأقصر" فى عناوين ومانشتات الصفحة الأولى حوارا مع رئيس جنوب الوادى حول افتتاح جامعة الأقصر قريباً، والجولة الكاملة لوزراء السياحة والآثار والتموين والبترول فى الأقصر، وبحضور حكومى وجماهيرى.. طيبة تحتفل بعيد الأوبت "الفرعونى"، و91 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد فردية بدوائر بالمحافظة، وتفاصيل عملية استئصال ورم 12 كيلو من رحم سيدة، إدارة تعليمية غرقانة فى الفساد.. ودماء الأبطال الأقصريين تعطر رمال سيناء، وأزمة مياه الشرب تضرب بلد النيل، وبلد النيل عطشانة يا حكومة.. وعمال النظافة يبكون دما، وننشر البرامج الانتخابية لـ"عبدالحميد والصادق ووائل نصر وعبدالرحمن والعمدة يس"، والشيخ أحمد مرتضى يستكمل حديثه عن فضائل الصحابة.

كما شمل العدد من العناوين :

>الأقصر تستعد بـ173 مقرا انتخابيا و274 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين

>64 مليون جنيه لاستكمال تعويضات المواطنين المتضررين من تطوير الكورنيش وطريق الكباش

>بدء رحلة البحث عن نفرتيتى.. والأنظار العالمية تتابع الكشف الأثرى والتاريخى الجديد

>رئيس جنوب الوادى فى حوار خاص: افتتاح جامعة الأقصر قريبا

>الجولة الكاملة لوزراء السياحة والآثار والتموين والبترول فى الأقصر

>بحضور حكومى وجماهيرى.. طيبة تحتفل بعيد الأوبت" الفرعونى"

>91 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد فردية بدوائر بالمحافظة

>تفاصيل عملية استئصال ورم 12 كيلو من رحم سيدة

>إدارة تعليمية غرقانة فى الفساد.. ودماء الأبطال الأقصريين تعطر رمال سيناء

>أزمة مياه الشرب تضرب بلد النيل..

>بلد النيل عطشانة يا حكومة.. وعمال النظافة يبكون دما

>ننشر البرامج الانتخابية لـ"عبد الحميد والصادق ووائل نصر وعبد الرحمن والعمدة يس"

>الشيخ أحمد مرتضى يستكمل حديثه عن فضائل الصحابة