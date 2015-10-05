تشييع جثمان طالب الثانوية المتوفى فى فناء المدرسة بالغربية

شيع، منذ قليل، أهالى قرية سنباط، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، جثمان "مصطفى نبيل منصور"، طالب الصف الثانى الثانوى "خدمات" بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة زفتى التعليمية بالغربية، والذى لقى مصرعه أمس، فى مشاجرة بينه وبين زميله داخل فناء المدرسة، بسبب لعب كرة القدم وسقط على إثرها مغشيا عليه، إلى الجامع الكبير بالقرية لأداء صلاة الجنازة عليه، ومواراته التراب فى مقابر العائلة بالقرية المذكورة.

وكانت نيابة زفتى قد قررت نقل الجثمان من مستشفى زفتى العام إلى مستشفى طنطا الجامعى لتوقيع كشف الطب الشرعى على الجثة، وتم نقل الجثمان لدفنه فى مسقط رأسه بقرية سنباط، التابعة لدائرة مركز زفتى، وتجمهر المئات من أهالى القرية فى الجامع الكبير لتشييع الجثمان.

وفى سياق مختلف، قرر محمد عبد الودود، مدير نيابة زفتى بمحافظة الغربية، حبس الطالب عبد الله رضا جاد 17 سنة، بالصف الثانى الثانوى بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامه بضرب زميله مصطفى نبيل منصور 17 سنة، طالب بالمدرسة، وسقوطه أرضًا مغشيًا عليه ولفظ أنفاسه فى الحال، بسبب رفض الأول مشاركة المجنى عليه فى مباراة كرة قدم داخل المدرسة.

وقررت جيهان مصطفى مدير عام إدارة زفتى التعليمية التحقيق مع مدير المدرسة والإشراف اليومى وسماع أقوال الطالبين حافظ أحمد إبراهيم نصير، ومحمود النبوى طلخان المقيدين بالصف الثانى الثانوى كشهود عيان فى الواقعة بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة، بعد أن تم سماع أقوالهما فى مركز زفتى.

> كما قررت مدير الإدارة إرسال مسئول التحقيقات بالإدارة التعليمية إلى النيابة العامة لإحضار نسخة من التحقيقات لإرفاقها بتحقيقات الإدارة، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب حيال الطالب.

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