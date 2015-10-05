محافظ سوهاج يستقبل 2 من أبطال حرب أكتوبر

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم، فى مكتبه، 2 من أبطال "عملية السبت الحزين" بحرب أكتوبر المجيدة، وهما خليفة مترى، أول جندى مصرى يأسر إسرائيليًا، وعبد الرؤوف جمعة، بحضور العقيد نبيل شحاتة المستشار العسكرى.

وقال محافظ سوهاج للبطلين: "تاريخكما لن ينسى فأنتما مثال يحتذى به للأجيال القادمة وتكريمكما واجب بعد الانتصار العظيم فى حرب أكتوبر المجيدة".

ومن جانبهما، شكر البطلان المحافظ، وسردا قصة كفاحهما وكيفية قهر إسرائيل فى "عملية السبت الحزين"، وطلبا من المستشار العسكرى إدراجهما ضمن أعضاء جمعية المحاربين القدامى.