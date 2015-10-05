أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور ..مسيرة بالسيارات لـ"تعليم"كفر الشيخ احتفالاً بانتصارات أكتوبر

Google+ Print
بالصور ..مسيرة بالسيارات لـ"تعليم"كفر الشيخ احتفالاً بانتصارات أكتوبر بالصور ..مسيرة بالسيارات لـ"تعليم"كفر الشيخ احتفالاً بانتصارات أكتوبر
احتفلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وإدارة غرب التعليمية اليوم بانتصارات أكتوبر المجيدة بمسيرة سيارات كبرى شاركت فيها الدكتورة منى مصطفى وكيلة الوزارة والدكتور غازي البنوان وكيل مديرية التربية والتعليم ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذي للمديرية ومصطفى مرعي مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية حيث طافت السيارات عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ.

كما توجهت وكيل الوزارة إلى قبر الجندي المجهول ووضعت إكليل من الزهور وشاركت فى احتفالات المدارس بالانتصارات ووزار طلاب مدارس إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية مقابر شهداء أكتوبر .

واحتفلت مدارس كفر الشيخ اليوم بانتصارات أكتوبر عن طريق تقديم عدد من الفقرات أثناء طابور الصباح أو اليوم الدراسي شملت عروض موسيقية وفنية تظهر بطولة الجيش المصري.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365