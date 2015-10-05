بالصور ..مسيرة بالسيارات لـ"تعليم"كفر الشيخ احتفالاً بانتصارات أكتوبر

احتفلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وإدارة غرب التعليمية اليوم بانتصارات أكتوبر المجيدة بمسيرة سيارات كبرى شاركت فيها الدكتورة منى مصطفى وكيلة الوزارة والدكتور غازي البنوان وكيل مديرية التربية والتعليم ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذي للمديرية ومصطفى مرعي مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية حيث طافت السيارات عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ.

كما توجهت وكيل الوزارة إلى قبر الجندي المجهول ووضعت إكليل من الزهور وشاركت فى احتفالات المدارس بالانتصارات ووزار طلاب مدارس إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية مقابر شهداء أكتوبر .

واحتفلت مدارس كفر الشيخ اليوم بانتصارات أكتوبر عن طريق تقديم عدد من الفقرات أثناء طابور الصباح أو اليوم الدراسي شملت عروض موسيقية وفنية تظهر بطولة الجيش المصري.



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