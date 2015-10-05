إحالة مدير وحدة صحية و14 طبيبًا وممرضا بالبحيرة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إحالة مدير مدرسة نديبة الإعدادية بنين، ومدير مدرسة نديبة الابتدائية بمركز دمنهور للتحقيق، لتدنى مستوى نظافة مدارسهم وسوء حالة دورات المياه بها وعدم جاهزيتها وانتهاء أعمال الصيانة بها، وكذلك إحالة مدير الإدارة التعليمية بمركز دمنهور للتحقيق لتقاعسه فى أعمال متابعة المدارس والتأكد من انتظام واستقرار العملية الدراسية.

كما قرر المحافظ إحالة مدير الوحدة الصحية بقرية الأبعادية و14 من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والرئدات الريفيات ومراقبى الصحة للتحقيق، لعدم تواجدهم بالوحدة الصحية، وكلف رئيس مركز ومدينة دمنهور بفحص ومتابعة سجلات الحضور والانصراف، والمرور الدورى على الوحدة.

وأشاد محافظ البحيرة بمستوى النظافة بالوحدة الصحية بقرية نديبة، وجودة الخدمات الصحية المقدمة بها، واستمع لمطالب عدد من الأطباء وأطقم التمريض.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لمتابعة سير العمل بكافة القطاعات الخدمية بقريتى الأبعادية ونديبة بمركز دمنهور، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد الفصول الدراسية ودورات المياه بمدرسة كوم حفص الابتدائية بمركز دمنهور، وشدد على مدير المدرسة بالتنسيق مع رئيس مدينة دمنهور بسرعة الانتهاء من تركيب خزانات المياه والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة فى المدرسة خلال 72 ساعة.



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