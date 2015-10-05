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"زعزوع" يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

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"زعزوع" يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة "زعزوع" يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة
أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارًا وزاريًا بإعادة تشكيل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة سامى محمود رئيس الهيئة.

وشمل القرار الوزارى، عضوية كل من، عبد الفتاح العاصى وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، ومحمود طه الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى(بصفته)، وكاميليا صبحى رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وإلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وخالد المناوى رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، ومحمد أمين سبلة رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعلى عبد المجيد غنيم رئيس غرفة محال العاديات والسلع السياحية، ومحمد سامى مستشار وزير الآثار للشئون المالية، وجورج نادر الببلاوى الخبير السياحى، وعمرو بدر الخبير التسويقى.

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