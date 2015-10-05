غدا.. مؤيدى مبارك يحتفلون بانتصارات أكتوبر أمام المعادى العسكرى

قال حسن الغندور، أحد مؤيدى مبارك، إن كل الحركات المؤيدة للرئيس الأسبق ستزحف منذ الصباح إلى مستشفى المعادى العسكرى للاحتفال مع مبارك بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر باعتباره كان قائد القوات الجوية، وبطلًا من أبطال حرب أكتوبر، وهذا يعتبر أقل تكريم له فى ظل تجاهل الدولة لتكريمه رغم أن التاريخ لا يمكن أن يمحو أن الرئيس الأسبق هو صاحب الضربة الجوية التى فتحت باب النصر وأعادت للعرب كرامتهم فى حرب 73، ويكفى ما قاله الرئيس الراحل أنور السادات عن مبارك فهو أبلغ رد على الذين يتجاهلون مجرد ذكر اسمه فى احتفالات أكتوبر.

وأضاف حسن الغندور فى تصريحات خاصة، أن احتفال هذا العام سيشهد مفاجأة عندما تشير عقارب الساعة إلى الثانية ظهرًا وهى ساعة الصفر لحرب أكتوبر.