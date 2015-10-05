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رئيس الوزراء بعد لقاء السبسى: تنسيق أمنى بين الدولتين لمكافحة الإرهاب

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رئيس الوزراء بعد لقاء السبسى: تنسيق أمنى بين الدولتين لمكافحة الإرهاب رئيس الوزراء بعد لقاء السبسى: تنسيق أمنى بين الدولتين لمكافحة الإرهاب
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عقب لقائه بالرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بقصر القبة، إن اللقاء تطور لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، حيث سيتم على الفور وضع برامج للتعاون لتفعيل مذكرات التفاهم من خلال لقاءات ثنائية ومشاركة بين الوزراء من الجانبين خلال شهر أكتوبر الجارى ونوفمبر القادم.

وأوضح فى تصريحات صحفية أن الاجتماع تطرق لكافة الاتفاقيات التى تشمل المجالات والقطاعات المختلفة فى الصناعة والتجارة والكروت الذكية للدعم والثقافة والصحة، لافتا إلى أن هناك تنسيقا واهتماما كبيرا بالتعاون الأمنى بين الدولتين لمكافحة الإرهاب، وفيما يتعلق بالملف الليبى، أكد أن هناك تنسيقا تاما بين الخارجية المصرية والتونسية فى هذا الملف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار التونسى فى مقتصر حاليا على الأنشطة البترولية، ويتم العمل على زيادة ودفع هذه الاستثمارات وتنوعها فى مصر.

ولفت إلى أن تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين يتوجب تنوع الاستثمار الثنائى، موضحا أن هناك قاعدة صناعية متواجدة فى البلدين وسيتم تفعيل الاستفادة من هذه القاعدة من الصناعات مختلفة كصناعات الزيوت والتجميل، وفيما يتعلق بمجال المقاولات، أوضح رئيس الوزراء أن مصر لها شركات مقاولات كثيرة فى مختلف الدول ومن بينها تونس.

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