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تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالبساتين

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تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالبساتين تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالبساتين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كيلو ونصف من مخدر الحشيش وسلاح نارى.

وردت معلومات لضباط مباحث القاهرة، تفيد باتجار "م. ف" بالمواد المخدرة، فأخطر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، بالإضافة إلى سلاح نارى فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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