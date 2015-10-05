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تجديد حبس صاحب محل وعاطل بتهمة حيازة أسلحة فى حلوان

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تجديد حبس صاحب محل وعاطل بتهمة حيازة أسلحة فى حلوان تجديد حبس صاحب محل وعاطل بتهمة حيازة أسلحة فى حلوان
جدد قاضى المعاراضات بمحكمة جنح حلوان، حبس صاحب محل وعاطل 15 يوما على ذمة اتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

كانت البداية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بحيازة "ح.ع" صاحب محل و"ح.ح" عاطل لأسلحة نارية وكمية من الذخيرة بالمعصرة.

وبإخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهما، وبإعداد كمين ألقى القبض عليهما وبحوزتهما بندقيتين آليتين و38 طلقة، وتحرر لهما المحضر اللازم وأمرت النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.
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