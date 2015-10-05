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النيابة الإدارية: إجراءات صارمة للتصدى للإهمال الطبى فى مصر

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النيابة الإدارية: إجراءات صارمة للتصدى للإهمال الطبى فى مصر النيابة الإدارية: إجراءات صارمة للتصدى للإهمال الطبى فى مصر
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة برئاسة المستشار سامح كمال، أصدرت توصية للقائمين على القطاع الطبى فى ، والأطباء، وأعضاء هيئة التمريض، تطالب فيها بمكافحة كل أوجه القصور ووقائع الإهمال الطبى بالمستشفيات الحكومية، والتصدى لها بإجراءات سريعة وصارمة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية -فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"- أن الهيئة رصدت فى الآونة الأخيرة تعدد وقائع الإهمال الطبى بشكل بات يشكل ظاهرة فى غاية الخطورة، يدفع ثمنها المواطن الذى كفل له الدستور حق الرعاية الطبية اللائقة، الأمر الذى يستوجب التصدى لها بمنتهى الحزم قبل أن تستفحل.

وأهاب المستشار محمد سمير، بالقائمين على القطاع الطبى فى مصر مواجهة وقائع الإهمال الطبى لكل حزم، قائلا: "تهيب النيابة بالقائمين على القطاع الطبى فى مصر والأطباء وأعضاء هيئة التمريض، أن يضعوا نصب أعينهم قيمة الحياة الإنسانية كأعظم منحة وهبها الخالق للبشر والحفاظ على مبادئ وقيم رسالتهم بكل ما يملكونه من علم وجهد، وأن يضع كل منهم موضع المريض الذى يعالجه بحيث يأبى إلا أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاجه حتى تنحسر تلك الظاهرة المقيتة إلى غير رجعة".

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