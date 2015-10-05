أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المحكمة العمالية تنظر الأربعاء فى فصل رئيس نقابة بنك قطر والأمين العام

Google+ Print
المحكمة العمالية تنظر الأربعاء فى فصل رئيس نقابة بنك قطر والأمين العام المحكمة العمالية تنظر الأربعاء فى فصل رئيس نقابة بنك قطر والأمين العام
تنظر محكمة القضاء العمالى، بعد غد الأربعاء، ويوم 17 أكتوبر الحالى، البت فى إلغاء قرارى الفصل التعسفى لرئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك قطر الوطنى الأهلى، والأمين العام للجنة النقابية، بسبب مطالبتهما بحقوق العاملين.

أشار التقرير المقدم للمحكمة والمرفوع نسخة منه للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى التجاوزات الصارخة التى تستمر فى ارتكابها إدارة البنك فى حق وإهدار حقوق العاملين البالغ عددهم نحو 5 آلاف فى 190 فرعا للبنك فى المحافظات والمتمثلة فى عدم احترام القوانين الوطنية منذ استحواذ الجانب القطرى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بمبلغ 17 مليار دولار فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

أكدت عريضة الدعوى التى قدمها للمحكمة مجموعة من القانونيين منهم الدكتور سمير سمير المحامى بالنقض والدستورية العليا، والذى تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 3631 لعام 2015 ضد إدارة بنك قطر الوطنى كشف فيها هذه التجاوزات الصارخة، إضافة إلى قيام الإدارة بفصل النقابيين تعسفيا، مما يعد مخالفة للدستور ولقانونى العمل والنقابات العمالية وعدم احترام قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، الذى نص على عدم فصل أو نقل عضو المنظمة النقابية من مكان عمله أو حرمانه من ممارسة واجبه النقابى فى الدفاع عن مصالح العمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»