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تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر

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تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر
شنت مديرية بالشرقية، حملة مكبرة تحت إشراف حمدى الشربينى مدير المديرية، لمحاربة ظاهرة إعادة بيع الزيت المستخدم فى المصانع لمحلات المأكولات والمنازل والتى تشكل خطورة على صحة الإنسان.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 مصانع لتجميع زيوت الطعام المجهولة المصدر، وهى منشآت غير مرخصة فتم ضبط 5 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر ومعبأ فى زجاجات تحمل علامة تجارية مقلدة فى مصنع فى بلبيس بدون تراخيص بنحو "طن و نصف معبأ فى زجاجات مجهزة للبيع، و19 برميل صاج كبير الحجم معبأ بالزيوت بنحو 200 كيلو للبرميل".

وفى مركز ديرب نجم، تم ضبط مصنعين لتعبئة الزيوت غير مرخص ولديهما كمية كبيرة من الزجاجات مجهولة المصدر، والتى يستخدم اسم تجارى مقلد لترويجها وضبط بداخل الأول 274 زجاجة سعة 3 لترات بموجب 822 لترا، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى الإنتاج، أما الثانى ضبط به 480 زجاجة وزن 3 لترات بموجب 1450 لترا، بإجمالى 2262 لترا.
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مصر 365

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