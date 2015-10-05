السيطرة على حريق فى مخلفات بجوار شريط السكة الحديد بالمحلة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمحلة، منذ قليل، على حريق محدود فى كمية من المخلفات والحشائش بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة الرجبي بالمحلة، ولم تتأثر حركة القطارات.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق فى الحشائش والمخلفات بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة الرجبى بأول المحلة، وعلى الفور انتقلت سيارتى مطافئ، وتمت السيطرة على النيران قبل أن تتسبب فى تعطل حركة القطارات، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بالواقعة.

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