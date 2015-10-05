تجديد حبس عربجى وعاطل متهمين بقتل سائق فى مشاجرة بشبرا الخيمة

>جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب بنها حبس "عربجى" و"عاطل" 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهما بقتل سائق بالرصاص فى مشاجرة بشبرا الخيمة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقي إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة باستقبال مستشفى ناصر العام "هانى .ا" 40 سنة سائق مصابا بطلق خرطوش فى الصدر وتوفى متأثرا بإصابته.

انتقل ضباط مباحث القسم بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى وتبين أنه حال سير المجنى عليه بشارع المجارى اصطدمت به دراجة نارية قيادة "عادل .ح " وشهرته " فوسكا " 22 سنة عاطل فدخل معه فى مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها عليه بالضرب وفرقهما الأهالى وانصرفا من المكان.

وأضافت التحريات :عقب ذلك استدعى قائد الدراجة النارية أهليته وتوجه بصحبة ابن عمه " إبراهيم. م " وشهرته "مانو" 20 سنة عربجى، سابق اتهامه فى قضيتى ( خطف واغتصاب – شروع فى قتل ) إلى المجنى عليه بإحدى المقاهى واطلقا عليه عيار خرطوش أحدث إصابته التى أودت بحياته وفرا هاربين

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبإرشاد الأخير تم ضبط السلاح المستخدم" فرد خرطوش محلى الصنع"فتحرر المحضر رقم 23846 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015 وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية وجدد قاضي المعارضات حبسهما اليوم .