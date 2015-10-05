الأربعاء.. نظر تجديد حبس صلاح هلال وزير الزراعة السابق

كشفت مصادر قضائية، عن تأجيل نظر تجديد حبس وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، على ذمة التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الزراعة"، إلى جلسة بعد غد الأربعاء.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع": كان من المقرر نظر تجديد حبس وزير الزراعة اليوم، بدلا من 6 أكتوبر الذى يتزامن مع الإجازة الرسمية لذكرى النصر، إلا أن جهات التحقيق قررت تأجيل الجلسة إلى الأربعاء، ليتم نظر تجديد حبسه للمرة الثالثة بعدما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، والتى يباشرها المحام العام المستشار خالد ضياء.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على وزير الزراعة السابق، عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء، بتهمة تورّطه فى قضية فساد داخل الوزارة.