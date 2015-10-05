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مصرع شخص وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص بالشرقية

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مصرع شخص وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص بالشرقية مصرع شخص وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص بالشرقية
لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص على طريق أبو كبير – فاقوس فى الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد تلقيه بلاغاً بوقوع حادث تصام سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص على طريق فاقوس – أبو كبير، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير العام والجثة إلى مشرحة المستشفى،
>وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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