علاء عبد الصادق يتحدث لـ في الجول عن رحيل مبروك من الأهلي

أكد علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة في الأهلي توليه مسؤولية تنسيق رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة فتحي مبروك.

الأهلي خسر ذهابا وإيابا أمام أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية ليودع البطولة ويفشل في الحفاظ على لقبه.

لينهي الأهلي موسمه بخسارة لقب جديد بس خسارة لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك.

وبعد الخسارة خرج أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي ليؤكد وجود قرارات حاسمة في الجهاز الفني للفريق خلال 48 ساعة. (طالع التفاصيل)

وقال علاء عبد الصادق في تصريحات لـFilGoal.com: "أتواصل الآن مع الجهاز الفني للأهلي لتنسيق الرحيل عن الفريق".

وأضاف "بتكليف من رئيس النادي لأجل تنسيق كافة الأمور الخاصة برحيل أفراد من الجهاز الفني".

ويعقد الأهلي اجتماعا طارئا بعد ساعات لحسم أمور فريق الكرة بالنادي الأهلي.