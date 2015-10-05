أزمة الأهلي - أحمد حسن يتحدث لـ في الجول: عن 3 أشياء سبب الكبوة

لماذا ودع الأهلي الكونفدرالية رغم التقدم بهدفين ضد أورلاندو؟ ولماذا خرج الأهلي من موسمه بلا بطولات مع أداء ونتائج سيئة مستمرة؟ أسئلة يُجيب عنها الصقر أحمد حسن.

الأهلي خسر ذهابا وإيابا أمام أورلاندو ليفشل في الحفاظ على لقب الكونفدرالية ويودع البطولة من دور نصف النهائي.

لينهي الأهلي موسمه بدون الصعود على منصة التتويج كبطل للدوري أو الكأس أو الكونفدرالية. ليخرج أحمد سعيد نائي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ليؤكد على وجود قرارات حاسمة خلال 48 ساعة. (طالع التفاصيل).

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "أزمة الأهلي" يتحدث من خلالها مع خبراء الكرة المصرية من لاعبين ومدربين ومحللين عن أسباب أزمة الأهلي. والبداية مع لاعب الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لنادي بتروجيت. أحمد حسن

وقال أحمد حسن لـFilGoal.com: " ليس من دوري تقييم فتحي مبروك. ولكن هنالك أمور واضحة للجميع".

وأضاف "الأخطاء الفنية داخل الملعب واضحة لكل من يشاهد الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "غير الأمور الفنية يوجد أيضا ضعف لياقة لاعبي الفريق الواضح جدا".

وأوضح "في الشوط الثاني أمام أورلاندو وضح بشدة ضعف لياقة لاعبي الأهلي. والتقدم بهدفين ثم التأخر بثلاث بسبب وجود لاعبين في أرض الملعب غير قادرين على الاستمرار في الوقوف بالملعب. غير قادرة على رفع قدميها من على الأرض".

وأتم في حديثه مع FilGoal.com "الجزء الثالث هو جزء الصفقات. صفقات الأهلي لم تقد الفريق حتى الآن نهائيا باستثناء الثنائي جون أنطوي وماليك إيفونا. والعلاج في انسجام الصفقات مع العناصر القديمة".