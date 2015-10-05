مدرب الأهلي - جاريدو لـ في الجول: أريد العودة.. سأنجح هذه المرة في التغيير

يتفق خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي مع فتحي مبروك مدربه الحالي على أن الأهلي يحتاج إلى تغيير. ولكن الرجل الإسباني يؤمن بقدرته هو على العودة لقيادة ثورة الفريق الأحمر.

جاريدو رحل عن الأهلي في مايو الماضي بعد التتويج بكأس الكونفدرالية والسوبر المصري، وخلفه فتحي مبروك في قيادة الفريق.

وأعلن أكثر من عضو داخل مجلس إدارة الأهلي عن أن إقالة فتحي مبروك بعد خسارة كأس مصر والكونفدرالية بات وشيكا، والحل الأقرب الآن هو العودة للمدرب الأجنبي.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "مدرب الأهلي" يتحدث من خلالها مع مدربين وخبراء في الكرة المصرية ومحللين عن هل الحل في إقالة مبروك ومن البديل المناسب. والبداية مع جاريدو.

FilGoal.com تواصل هاتفيا مع جاريدو الذي يتواجد حاليا في مدينة فالنسيا، ليعرف رأيه في التغيير الذي يحتاجه الأهلي.

وقال جاريدو لـ FilGoal.com اليوم الاثنين: "بداية، من الواضح أن فعلا الأهلي في حاجة إلى تغيير عميق".

وتابع "لأكون صريحا، أريد أن أعود للأهلي من أجل قيادة هذه الثورة. أنا الآن أعرف كل شيء عن النادي والإدارة والفريق والأجواء في القاهرة، وأعرف تحديدا ما ينبغي تغييره".

واستدرك مضيفا "في ولايتي السابقة لم أتمكن من القيام بهذا التغيير، ولكني أثق الآن في أنني سأنجح في مهمتي".

وأوضح "الدليل أن الأهلي فاز معي ببطولتين. وأخر تتويج للفريق كان تحت قيادتي".

ولكن هل يتوقع جاريدو اتخاذ محمود طاهر رئيس الأهلي لقرار جريء بعودته؟

أجاب جاريدو "أنا أثق في محمود طاهر. هو رجل أمين".