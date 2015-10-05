الأهلي: اتجاه كبير لتغيير في الجهاز الفني خلال ساعات

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وجود اتجاه كبير جدا لتغيير الجهاز الفني للفريق خلال الساعات المقبلة.

أورلاندو بايرتس فاز على الأهلي ذهابا وإيابا في نصف نهائي الكونفدرالية. ليودع المارد الأحمر البطولة ويفشل في الحفاظ على لقبه.

وكشف عضو مجلس إدارة الأهلي عن اجتماع قريب جدا سيحدث بين محمود طاهر رئيس النادي وأعضاء المجلس بشأن الجهاز الفني للفريق بقيادة فتحي مبروك.

وقال عبد الوهاب في تصريحات للصحفيين: "اتجاه كبير جدا لتغيير الجهاز الفني للأهلي خلال الساعات المقبلة".

وأضاف "سيتم الاجتماع بين رئيس النادي وبقية الأعضاء لتحديد القرار النهائي. والقرار الأقرب هو التغيير".

ونفى عبد الوهاب شائعة "القبض عليه" مشيرا لعدم صحة تلك الأقاويل وإنها مجرد أحاديث كاذبة تظهر بعدما أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب.