خبر في الجول - عبد الحفيظ مرشح بقوة لمنصب مدير الكرة في الأهلي

بات سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي ومدير الكرة الأسبق مرشحا بقوة للعودة إلى منصبه كمدير للكرة بالنادي الأهلي.

الأهلي خسر من أولاندو بايرتس ذهابا وإيابا ليودع كأس الكونفدرالية ويفشل في حصد أي لقب هذا الموسم.

وبعد الخسارة خرج أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي ليؤكد وجود قرارات حاسمة في الجهاز الفني للفريق خلال 48 ساعة. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com إن عبد العزيز عبد الشافي زيزو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قد وافق بالفعل على طلب محمود طاهر رئيس الأهلي بتولي مسؤولية الفريق ضد الزمالك في السوبر المصري خلفا لفتحي مبروك. (طالع التفاصيل).

وفي الجهاز الفني الجديد لعبد العزيز عبد الشافي علم FilGoal.com إن سيد عبد الحفيظ مرشحا بقوة في أن يصبح مدير الكرة بالنادي الأهلي.