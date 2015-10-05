أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - عبد الحفيظ مرشح بقوة لمنصب مدير الكرة في الأهلي

Google+ Print
خبر في الجول - عبد الحفيظ مرشح بقوة لمنصب مدير الكرة في الأهلي خبر في الجول - عبد الحفيظ مرشح بقوة لمنصب مدير الكرة في الأهلي

بات سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي ومدير الكرة الأسبق مرشحا بقوة للعودة إلى منصبه كمدير للكرة بالنادي الأهلي.

الأهلي خسر من أولاندو بايرتس ذهابا وإيابا ليودع كأس الكونفدرالية ويفشل في حصد أي لقب هذا الموسم.

وبعد الخسارة خرج أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي ليؤكد وجود قرارات حاسمة في الجهاز الفني للفريق خلال 48 ساعة. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com إن عبد العزيز عبد الشافي زيزو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قد وافق بالفعل على طلب محمود طاهر رئيس الأهلي بتولي مسؤولية الفريق ضد الزمالك في السوبر المصري خلفا لفتحي مبروك. (طالع التفاصيل).

وفي الجهاز الفني الجديد لعبد العزيز عبد الشافي علم FilGoal.com إن سيد عبد الحفيظ مرشحا بقوة في أن يصبح مدير الكرة بالنادي الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع