خبر في الجول - تعرف على المرشح الأجنبي الأول لتولي تدريب الأهلي

من هو المرشح الأجنبي الذي سيتولى تدريب النادي الأهلي؟ سؤال في أذهان الجميع ويُجيب عنه FilGoal.com. إنه البرتغالي جوزيه بيسيرو.

الأهلي خسر من أولاندو بايرتس ذهابا وإيابا ليودع كأس الكونفدرالية ويفشل في حصد أي لقب هذا الموسم.

وبعد الخسارة خرج أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي ليؤكد وجود قرارات حاسمة في الجهاز الفني للفريق خلال 48 ساعة. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com إن عبد العزيز عبد الشافي زيزو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قد وافق بالفعل على طلب محمود طاهر رئيس الأهلي بتولي مسؤولية الفريق ضد الزمالك في السوبر المصري خلفا لفتحي مبروك. (طالع التفاصيل).

وفي حالة إتمام المفاوضات بين الأهلي وعبد العزيز عبد الشافي لتولي تدريب الفريق حتى لقاء السوبر ضد الزمالك وقتها سيتم تحديد المدير الفني الجديد للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com إن البرتغالي بيسيرو هو المرشح الأول والأقرب لتولي تدريب الأهلي بداية من الموسم الجديد أي بعد لقاء الزمالك في السوبر.

خوسيه فيتور دوس سانتوس بيسيرو برتغالي الجنسية مواليد 1960 تخرج من الدورة التدريبية رفقة جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي وبدأ مسيرته في عالم التدريب مع نادي يونياو دي سانتاريم البرتغالي.

ومر المدير الفني البرتغالي بمحطات عديدة في مسيرته من بينها المدرب المساعد لكارلوس كيروش في ريال مدريد إلى جانب تولي مسؤولية تدريب سبورتنج لشبونة والهلال السعودي وبعدها منتخب السعودية.

وأخر محطات بيسيرو كانت مع نادي الوحدة الإماراتي.