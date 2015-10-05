22 متهماً خليجياً وآسيوياً بـ 9 قضايا مخدرات و 3 سرقات

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي تسع قضايا مخدرات، متهم فيها 13 آسيويا وخليجياً، بجانب ثلاث قضايا سرقة من "سوبر ماركت" وصيدلية، متهم فيها ستة آسيويين، وخليجيان، وافريقي.

وفي احدى قضايا السرقة، اتهمت النيابة العامة ثلاثة آسيويين باقتحام محل لبيع الهواتف المتحركة ، وسرقة 70 الف درهم كانت داخل خزنة حديدية، و50 هاتفا متحركا تقدر قيمتها ب25 الف درهم.

وبينت اوراق لقضية ان المتهمين تمكنوا من كسر قفل الباب الرئيسي ليلا، وسرقة خزنة حديدية بما فيها المبلغ المذكور الذي كان مودعا فيها، اضافة الى الهواتف المتحركة، فيما وجهت النيابة العامة الى متهم رابع تهمة حيازة اشياء متحصلة من هذه الجريمة .

كما احالت النيابة الهامة الى الهيئة القضائية آسيويين بتهمة سرقة مبالغ مالية وارصدة هواتف وفتر شيكات من محل سوبرماركت، بعد اقتحامه ليلا باستخدام عتلة حديدية.

وجاء في امر الاحالة ان المتميْن، سرقا من المحل بمشاركة آخرين هاربين، خزنة حديدية تحتوي على 14 الف درهم درهم، وارصدة هواتف تقدر ب30 الفا، ودفتر شيكات، وهاتف نقال، وجوازيْ سفر.

وفي القضية الثالثة قالت النيابة العامة ان خليجييْن وافريقيا، سرقوا ادوية يحظر بيعها بدون وصفة طبية، وعقاقير مخدرة، من احدى الصيدليات، تقدر قيمتها ب11 الف درهم، اضافة الى سرقة مبلغ 3150 درهم من المكان نفسه.

وذكرت النيابة ان المتهمين دخلوا الى الصيدلية ليلا، بعد كسر زجاج بابها بواسطة بواسطة كتف احد احدهم.

حيازة وتعاطي مخدرات

> وفي قضايا المخدرات، نظرت الهيئة القضائية اتهام زائر آسيوي بحيازة كيلو غرام هيروين، تقدر قيمتها ب50 الف درهم، بقصد الاتجار فيها.

كما نظرت اتهام مزارع آسيوي بحيازة 12 كبسولة تحتوي على 96 غرام من مادة الهيريوين.

وتبين من خلال التحقيقات ان المتهم تسلم الكبسولات من شخص كان يود مغادرة الدولة، ليحتفظ بها، وطلب اليه الاحتفاظ بها لحين تلقيه اتصال منه بشأن كيفية التصرف فيها.

ووجهت النيابة العامة الى ستة آسيويين تهمة تعاطي مؤثر عقلي في غير الاحوال المرخص بها قانونيا، والى خليجيين تهمة جلب وحيازة 15 جرام من مادة الحشيش، ونحو نصف جرام من مادة الهيروين، فيما اتهمت طالبا آسيويا بحيازة 47 بذرة لنبات القنب القابلة للإنبات، بقصد التعاطي.

كما احالت الى الهيئة القضائية بائعا اوروبيا بتهمة حيازة نحو 8 غرامات من مادة الحشيش بقصد التعاطي، وسائقا آسيويا بتهمة حيازة نحو 4 غرامات من مادة الافيون، و63 كبسولة ترامادول، بغية التعاطي.