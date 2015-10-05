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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن أحمد البلوشي

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن أحمد البلوشي محمد بن راشد يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن أحمد البلوشي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء في وفاة الشهيد أحمد هيبتان البلوشي الذي ارتقى شهيدا عند الله  تعالى أثناء أدائه الواجب الوطني والإنساني في اليمن في إطار عملية " إعادة الأمل " للشعب اليمني الشقيق التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الشقيقة.

 فقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في أم القيوين ظهر اليوم حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد .. راجيا الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .. مؤكدا سموه خلال لقائه أسرة الشهيد أن جميع شهداء الوطن هم " أبناؤنا جميعا وشهداء شعبنا الوفي الذي يجود بأغلى ما عنده من أجل سمعة الوطن وإعلاء رايته والدفاع عن سيادته و حماية مكتسباته الحضارية والإنسانية ".

ونوه سموه بتضحيات الشباب وشجاعتهم والروح الوطنية العالية التي يتحلون بها بفضل إيمانهم بالله وولائهم لقيادتهم التي تدعمهم وتغلي عطاءاتهم وإخلاصهم للوطن والعروبة والإسلام .. " إنهم مثال الأخلاق الفاضلة والنخوة والشهامة طيب الله ثراهم وأدخلهم جنات النعيم إنه قريب سميع مجيب الدعاء ".. " إنا لله وإنا إليه راجعون .

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